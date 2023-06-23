"Путин сразу впадает в истерику": Сотник рассказал, что на самом деле происходит в РФ

Российский диктатор Владимир Путин "хотел быстрой прогулки по Украине", но у него ничего не получилось.

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Александр Сотник считает, что Путину не докладывают о реальной ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин не знает о реальной ситуации на фронте, поскольку ему боятся об этом докладывать. Именно по этой причине президент страны-агрессора РФ озвучивал довольно странные тезисы на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью Главреду сказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"На самом деле, у Кремля вообще все плохо, а Путину боятся об этом докладывать. На питерском сходняке, который почему-то по недоразумению называют экономическим форумом, он говорил дикие вещи. В частности, Путин заявил об уничтожении пяти систем Patriot, которых Украина, по-моему, получила всего две. Путин не владеет никакой фактажом и не знает, что происходит в Украине и на войне. Ему боятся докладывать, потому что он сразу впадает в истерику", - сказал журналист.

Сотник добавил, что Путин "хотел быстрой прогулки по Украине" и планировал взять всю страну так же, как и Крым в 2014 году. Однако у него ничего не получилось.

"Путин устроил схематозы по Херсонской, Запорожской областях, "донбящемуся бомбассу", но все пошло не так. Ничего у России не получается: с оружием – беда, с мясом на прожарку и боеспособностью – тоже. Моральный лик – вообще катастрофа", - сказал Сотник.

При этом журналист акцентировал внимание на том, что это не значит, что Украине нужно расслабиться.

"Я говорю лишь о том, что у России большая печаль, но рассказать о ней вождю там не могут", - сказал Сотник.

Журналист также объяснил, почему глава минобороны РФ Сергей Шойгу пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве.

"Эта риторика вызвана большим страхом потери Крыма. Крымский полуостров, как я всегда говорил, это место, где зарыты ключи победы Украины и то самое кощеево яйцо смерти Путина. Украина при возвращении Крыма обнулит Путина и превратит его в ничто. Поэтому Россия будет до последнего цепляться за Крым и рычать на внешний мир, угрожая всем, чем только можно", - считает журналист.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смотрите интервью Александра Сотника Главреду:

Недавние заявления Путина о войне в Украине

16 июня хозяин Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Во время своей речи он соврал, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении провалилось, а армия России имеет успехи на этом участке.

Кроме того, диктатор заявил, что российские войска "уничтожили" под Киевом пять американских комплексов противовоздушной обороны "Patriot". К слову, у Украины есть всего лишь две такие системы ПВО.

Также Путин оскорбил украинского президента Владимира Зеленского, назвав его "позором еврейского народа".

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