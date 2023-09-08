У Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ

Если РФ будет наносить удары по критическим объектам в Украине, то получит ответ, говорит Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прогнозирует новую "бавовну" в РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что война в полном объеме должна перейти на территорию России.

"Это объективный исторический процесс, и поэтому беспилотников (над Россией – ред.) будет больше и больше", - подчеркнул он в интервью 24 каналу.

Вместе с тем представитель ОП не исключает, что природа этих беспилотников не будет установлена до конца войны.

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"Они будут иметь разное происхождение, они будут запускаться с территории России ее гражданами, нанося существенный вред стране-агрессору", - не исключил он.

Собеседник говорит, что если Россия будет наносить удары по критическим объектам в Украине, то соответственно критические объекты в самой РФ также могут пострадать.

"Это приведет к обрушению крупных производств и критической инфраструктуры в России, ведь это игра двусторонняя, правильно? Мы с вами понимаем это. Это ведь не начало войны", - добавил Подоляк.

"Бавовна" в РФ

Ранее у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал атаки неизвестных дронов по России. Он отметил, что скоро ударов по территории России станет больше. Он подчеркнул, что оккупанты, которые вернутся из Украины сами перенесут войну на территорию России.

Напомним, ранее в Крыму дроны атаковали район Севастопольской бухты. Местные жители слышали звуки дронов, а также Взрывы и стрельбу. По их словам, громко было в Нахимовском районе города.

Буданов ранее анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму. Глава ГУР отметил, что в Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

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