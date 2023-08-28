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Крым атаковали дроны: пропагандисты сообщают о "работе российской ПВО"

Юлия Куришко
28 августа 2023, 11:59 обновлено 28 августа, 12:15
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Местные жители полуострова публикуют в Сети соответствующие фото и видео.
Крым атаковали дроны: пропагандисты сообщают о 'работе российской ПВО'
В Крыму "бавовна" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео Telegram

Во временно оккупированном Крыма снова раздаются взрывы. Сообщают о "работе ПВО" в районе Евпатории.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенову своему Telegram- канал заявил, что на севере и западе Крыма силы ПВО якобы сбили два разведывательных беспилотника.

Крым атаковали дроны: пропагандисты сообщают о 'работе российской ПВО'
Аксенов сообщил о "хлопке" в Крыму / скриншот: Telegram

Местные жители публикуют в Сети соответствующие фото и видео. На них заметно следы работы ПВО.

видео дня
Крым атаковали дроны: пропагандисты сообщают о 'работе российской ПВО'

Смотрите видео, как в Крыму произошла "бавовна":

Напомним, что ВСУ в Крыму уничтожили российский С – 400, а на Херсонщине-три установки С-300. Сезон "хлопка" продолжается - у российских оккупантов еще много оружия, которое нужно сокрушать, сказала представительница ОК Юг Наталья Гуменюк.

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Вражеские силы страны-агрессора России понесли потери при столкновении с бойцами военной разведки Украины, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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война в Украине новости Крыма бавовна в России
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