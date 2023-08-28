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В ГУР раскрыли, сколько Россия накопила ракет и к чему готовится

Юлия Куришко
28 августа 2023, 10:26 обновлено 28 августа, 10:30
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По словам представителя ГУР, у россиян в запасах может быть еще примерно 75 единиц "Кинжалов".
В ГУР раскрыли, сколько Россия накопила ракет и к чему готовится
В ГУР рассказали, сколько в России остается ракет / коллаж: Главред, фото: ГУР, Минобороны РФ

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что у России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 километров и которыми враг чаще всего атакует различные регионы Украины.

Скибицкий сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством, передает РБК-Украина.

"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", то, по нашим данным, их сейчас около 270 единиц. Запасы "Калибров" - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет", - сказал Скибицкий.

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Кроме того, по его словам, у россиян в запасах может быть еще примерно 75 единиц "Кинжалов".

Представитель ГУР добавил, что на сегодня россияне меньше используют Х-101, сравнивая с осенью прошлого года. Этому есть две причины. Во-первых, они вынуждены считаться с критическим пределом, то есть экономить запасы этих ракет.

"Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы в них не выполняются. Прежде всего это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор - Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже "Калибрами", которые мы успешно сбиваем", - пояснил Скибицкий.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что ночью 28 августа оккупанты ударили по Кривому Рогу и Полтавщине. На Полтавщине есть попадание в промышленный объект, есть жертвы и пострадавшие. В Кривом Роге разрушены два дачных дома.

На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы из-за того, что Россия запустила крылатые ракеты. Ночью 27 августа Россия в очередной раз атаковала Украину крылатыми ракетами - силы ПВО сбили вражеские цели.

РФ ударила по Украине ракетами Х-101. Представитель Вооруженных сил Украины пояснил, что ракеты РФ разворачиваются на 180 градусов и летят в другую сторону.

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война в Украине ракета ГУР
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