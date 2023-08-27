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РФ ударила по Украине ракетами Х-101: в ВС объяснили, в чем опасность

Алексей Тесля
27 августа 2023, 12:38 обновлено 27 августа, 12:46
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Оккупанты РФ проводят анализ противовоздушной обороны Украины, рассказал Юрий Игнат.
РФ ударила по Украине ракетами Х-101: в ВС объяснили, в чем опасность
Юрий Игнат рассказал о ракетном ударе РФ по Украине / колаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об особенностях ракетного удара РФ по Украине в ночь на 27 августа.

Как подчеркнул он в эфире информационного марафона, ракеты Х-101, которые запускали оккупанты, считаются сложной целью для ПВО, но украинские средства могут сбивать их.

Представитель ВС пояснил, что ракеты РФ разворачиваются на 180 градусов и летят в другую сторону.

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"Это мы уже давно знаем, это не новость. Противник специально это делает, это позволяет ему делать определенный анализ нашей противовоздушной обороны", — сказал он.

Собеседник уточнил, что российские ракеты, которые оккупанты запускают по Украине, по тактико-техническим характеристикам могут лететь тысячи километров и маневрировать.

"Россияне заявляют о 5500 км. Я думаю, при благоприятных условиях она может пролететь такую дальность, но учитывая высоту полета, маневры, это меньше. Но достаточно много запаса хода, и как их запрограммируют, так они и могут летать, намотывать круги". Высокотехнологичное оружие. Эти ракеты специально для того и созданы, чтобы преодолевать противовоздушную оборону", — добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее украинцам назвали, чем оккупанты РФ готовы бить по Украине. Россия выискивает варианты прокладки маршрутов для будущих атак, предупредила Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее на Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы. Ночью 27 августа Россия в очередной раз атаковала Украину крылатыми ракетами - силы ПВО сбили вражеские цели.

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