РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали, чем готовы бить оккупанты

Россия выискивает варианты прокладки маршрутов для будущих атак, предупредила Наталья Гуменюк.

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Сохраняется угроза ракетного удара РФ, предупредила Наталья Гуменюк / Минобороны РФ, скрин

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала ракетную атаку РФ в ночь на воскресенье, 27 августа.

Во время ночной атаки российские оккупанты применили сложную систему маневров. Об этом она подчеркнула в эфире информационного телемарафона.

Представитель координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины предупредила о том, что ракетная опасность сохраняется и угроза существует не только с воздуха, но и с моря.

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"Ракетоноситель продолжает боевое дежурство. Он совершил маневр, перейдя из Азовского моря в Черное. Несколько суток он подстерегал именно в Азовском море, и именно оттуда наносились удары по Одесчине. В последнее время мы наблюдаем тактику врага, когда они много маневрируют ракетами или дронами при атаках, чтобы истощить и выявить систему противовоздушной обороны", — сказала она.

По мнению Гуменюк, вероятнее всего, Россия выискивает варианты прокладки маршрутов для будущих атак.

Она также добавила, что общее количество корабельной группировки противника составило 12 кораблей.

Напомним, ранее на Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы. Ночью 27 августа Россия в очередной раз атаковала Украину крылатыми ракетами - силы ПВО сбили вражеские цели.

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит новый массированный удар. Оккупанты способны поражать любую точку на территории Украины, предупредила Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

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