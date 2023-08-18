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РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали вероятную дату обстрела

Алексей Тесля
18 августа 2023, 18:20 обновлено 18 августа, 18:35
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Оккупанты способны поражать любую точку на территории Украины, предупредила Наталья Гуменюк.
ракета, ракетный удар
Украине грозит новый ракетный удар РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут нанести новый массированный удар по территории Украины на День Независимости 24 августа, заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Такая угроза остается. Напомню, они способны поражать фактически любую точку на территории Украины", - подчеркнула она в ходе брифинга в медиацентре Украина-Укринформ.

Она считает, что отсутствие сейчас ракетоносителей на службе может свидетельствовать о подготовке к массированному удару 24 августа.

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"А зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможные массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников", - заявила Гуменюк.

Она также добавила, что активность самолетов МиГ, которая наблюдается в течение двух последних суток, может свидетельствовать о проведении предварительного слаживания ВВС, это также косвенный признак подготовки к атакам.

Ранее сообщалось о том, что враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ. Страна-агрессор РФ ударила четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К в пятницу, 11 августа.

Напомним, ранее взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Позже стало известино, что российская ракета убила ребенка. 11 августа около 10 часов утра российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.

Больше новостей:

война России и Украины ракетный удар Наталья Гуменюк
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