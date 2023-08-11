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Российская ракета убила ребенка: тяжелые последствия удара по Ивано-Франковску

Мария Тупик
11 августа 2023, 14:01 обновлено 11 августа, 14:21
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11 августа около 10 часов утра российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.
Ракетный удар по Ивано-Франковску
Ракетный удар по Ивано-Франковску / Коллаж Главред, фото МВД

Утром, 11 августа, Россия ударила ракетами по Прикарпатью. Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, в результате обстрела погиб ребенок.

Как рассказала Онищук, враг, во время обстрела, нанес удар по гражданскому объекту.

"Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось", - добавила глава ОВА.

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В частности Онищука призывает гражданских не игнорировать воздушную тревогу и в случае угрозы позаботиться о собственной безопасности.

"По данным следствия, 11 августа 2023 года около 10 часов российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области. Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Данные по другим пострадавшим уточняются", - сообщили в Офисе генпрокурора.

  • Ракетный удар по Ивано-Франковску
    Ракетный удар по Ивано-Франковску МВД
  • Ракетный удар по Ивано-Франковску
    Ракетный удар по Ивано-Франковску МВД
  • Ракетный удар по Ивано-Франковску
    Ракетный удар по Ивано-Франковску МВД
  • Ракетный удар по Ивано-Франковску
    Ракетный удар по Ивано-Франковску МВД

Воздушные силы сообщили, что оккупанты снова атакуют "Кинжалами", в небе над Украиной была сбита ракета Х-47.

"Противник запустил 4 аэробаллистические ракеты с четырех самолетов МиГ-31К в воздушном пространстве Тульской области. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с севера, направляясь на северо-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области. Одну Х-47 удалось сбить, остальные упали неподалеку от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, погиб ребенок", - добавили Воздушные силы.

Ракетный удар по Украине 11 августа

Утром, 11 августа, была объявлена масштабная воздушная тревога в Украине.

Позже в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности.

Взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области.

Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

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