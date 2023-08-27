На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы: Россия запустила крылатые ракеты

Ночью 27 августа по всей Украине продолжалась воздушная тревога, из-за запуска ракет страны-агрессоры России. В нескольких областях Украины работала противовоздушная оборона.
О работе ПВО около 5 утра сообщили и в Киевской городской военной администрации.
"Очередная ракетная атака врага. Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС россияне выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. вражеские цели, которые двигались в направлении Киева были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - отметил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram.видео дня
Также в КМВА отметили, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована воздушными Силами после обобщения данных.
На Черкасщине работала ПВО
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец около 4 часов 34 минуты рассказал, что в области сбивают вражеские цели наши защитники.
"Внимание. Повышенная опасность. В области работает ПВО", - написал он в своем Telegram.
После отбоя воздушной тревоги в Черкасской ОВА не сообщили информацию о количестве сбитых вражеских целей.
Работа ПВО на Львовщине
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий около 5 часов 53 минуты в своем Telegram сообщил о вражеских ракетах на территории области.
В 6:24 часов опасность миновала, когда во Львовской области объявили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, что РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком. В воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет российскими оккупантами из района Каспийского моря. Есть "прилеты" и пострадавшие.
Враг ударил кинжалами по Франковщине. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.
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