На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы: Россия запустила крылатые ракеты

Ночью 27 августа Россия в очередной раз атаковала Украину крылатыми ракетами - силы ПВО сбили вражеские цели.

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В Украине была масштабная воздушная тревога / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, alerts.in.ua

Ночью 27 августа по всей Украине продолжалась воздушная тревога, из-за запуска ракет страны-агрессоры России. В нескольких областях Украины работала противовоздушная оборона.

О работе ПВО около 5 утра сообщили и в Киевской городской военной администрации.

"Очередная ракетная атака врага. Предварительно, сегодня ночью, из района Каспийского моря, с самолетов стратегической авиации Ту-95МС россияне выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. вражеские цели, которые двигались в направлении Киева были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - отметил начальник КМВА Сергей Попко в Telegram. видео дня

В КМВА сообщили о последствиях ракетной атаки / скриншот: КМВА

Также в КМВА отметили, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована воздушными Силами после обобщения данных.

На Черкасщине работала ПВО

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец около 4 часов 34 минуты рассказал, что в области сбивают вражеские цели наши защитники.

"Внимание. Повышенная опасность. В области работает ПВО", - написал он в своем Telegram.

После отбоя воздушной тревоги в Черкасской ОВА не сообщили информацию о количестве сбитых вражеских целей.

На Черкасщине работало ПВО / скриншот: Игорь Табурец

Работа ПВО на Львовщине

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий около 5 часов 53 минуты в своем Telegram сообщил о вражеских ракетах на территории области.

В 6:24 часов опасность миновала, когда во Львовской области объявили об отбое воздушной тревоги.

На Львовщине работала ПВО / скриншот: Максим Козицкий

Напомним, что РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком. В воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет российскими оккупантами из района Каспийского моря. Есть "прилеты" и пострадавшие.

Враг ударил кинжалами по Франковщине. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.

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