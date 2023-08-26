Украина изменила военную стратегию после тайного совещания Залужного - The Guardian

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел секретное совещание с высокопоставленными военными из НАТО. Военный совет состоялся в секретном месте на польско-украинской границе. Об этом сообщает The Guardian.
Встреча прошла 11 дней назад. На ней присутствовал американский генерал Кристофер Каволи и начальник штаба обороны ВСУ Великобритании Тони Радакин.
Сообщается, что на совещании речь шла о военной стратегии Украины. После этих обсуждений стратегия Украины якобы изменилась.
Контрнаступление ВСУ
Ранее Владимир Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ. Контрнаступление ВСУ – это очень сложный процесс, подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее эксперт назвал задачи F-16 во время контрнаступлении ВСУ. F-16 выполняет задачи истребителя-бомбардировщика, а не штурмовика, пояснил Валерий Романенко.
В свою очередь Алексей Резников резко ответил критикам контрнаступления. Он заявил, что все идет по плану, который был заранее обсужден с партнерами.
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