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"Взломать" ПВО РФ: эксперт назвал задачи F-16 во время контрнаступлении ВСУ

Алексей Тесля
26 августа 2023, 13:42 обновлено 26 августа, 13:50
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F-16 выполняет задачи истребителя-бомбардировщика, а не штурмовика, пояснил Валерий Романенко.
Истребитель F-16, Валерий Романенко
Валерий Романенко оценил вероятность передачи Украине истребителей F-16 / Офис президента Украины, скриншот

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова Валерий Романенко спрогнозировал сценарий применения ВСУ обещанных союзниками F-16 на поле боя.

"Я не думаю, что мы будем использовать F-16 в качестве штурмовиков, потому что это приведет к потерям. Долбить укрепления нужно управляемым оружием с лазерным наведением, а это моментально уменьшает расстояние от самолета до вражеских позиций до 10-20 км. Это зона действия практически всех российских зенитно-ракетных комплексов", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что F-16 выполняет задачи истребителя-бомбардировщика, а не штурмовика, а основное различие между ними заключается в том, что штурмовик работает по передовой и ближним тылам, а истребитель-бомбардировщик уничтожает вражескую логистику: мосты, склады, пути снабжения, определенные узловые точки, железную дорогу.

"Во время нашего наступления F-16 должны оставить вражескую оборону без боеприпасов и топлива, солдат без еды, то есть прервать любое снабжение войск противника. Это задача истребителей-бомбардировщиков. При этом F-16 должны уничтожать вражеские командные пункты, а также зенитные ракетные комплексы", - уверен он.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Собеседник пояснил, что F-16 - это идеальная машина для уничтожения вражеской противовоздушной обороны.

"Были специальные подразделения, вооруженные истребителями, которые несли четыре антирадарные ракеты и дополнительное оборудование для того, чтобы эти ракеты еще донаводить на конечном этапе, чтобы они попадали не рядом с радаром, а в саму антенну. В этом смысле истребители F-16 будут для нас бесценными, потому что на базе МиГ-29, которые мы до сих пор используем, имеющийся потенциал используется лишь на 15-20%", - добавил Романенко.

Смотрите видео - интервью Валерия Романенко Главреду:

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).

Ранее Алексей Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи. К "международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16" готовы присоединиться еще несколько стран, однако сейчас они получают "политические разрешения своих парламентов", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, эксперт Александр Коваленко рассказал о том, что F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб. Суммарно Нидерланды и Дания смогут передать Украине чуть более трех боеспособных эскадрилий F-16, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

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F-16 война России и Украины Валерий Романенко
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