F-16 для Украины: Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи

К "коалиции самолетов" в Вильнюсе присоединились 11 стран, напомнил глава МОУ.

https://glavred.info/ukraine/f-16-dlya-ukrainy-reznikov-nazval-chislo-samoletov-dlya-vsu-i-sroki-peredachi-10494898.html Ссылка скопирована

Алексей Резников рассказал о формировании коалиции F-16 для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

К "международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16" готовы присоединиться еще несколько стран, однако сейчас они получают "политические разрешения своих парламентов", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я хочу напомнить, что к так называемой "коалиции самолетов" в Вильнюсе присоединились 11 стран. Но эта коалиция растет, она открыта к присоединению. Я точно знаю, что есть несколько стран, которые готовы это сделать, просто они сейчас получают определенные политические разрешения своих парламентов, решение правительств будет. Оно будет чуть позже оглашено", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым, трансляция которой проходила на YouTube-платформе Ukraine Media Center Odesa.

Министр отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада.

видео дня

"Но они берутся принимать участие в подготовке, тренировке, подготовке с инфраструктурой". - пояснил Резников.

По его словам, пока нет смысла обсуждать количество самолетов. "Но я уверен, их будет больше. Это уже количество эскадрилий", - добавил министр.

Смотрите видео - Резников назвал минимальный срок для передачи Украине F-16:

Алексей Резников оценил коалицию F-16 для Украины / Скриншот

F-16 для Украины

Ранее сообщалось о том, что F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб. Суммарно Нидерланды и Дания смогут передать Украине чуть более трех боеспособных эскадрилий F-16, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16. Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16, заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами" из-за F-16 для Украины. Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине якобы ведет к эскалации войны, заявил Владимир Барбин.

Другие новости: