F-16 для Украины: Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи

К "международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16" готовы присоединиться еще несколько стран, однако сейчас они получают "политические разрешения своих парламентов", заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Я хочу напомнить, что к так называемой "коалиции самолетов" в Вильнюсе присоединились 11 стран. Но эта коалиция растет, она открыта к присоединению. Я точно знаю, что есть несколько стран, которые готовы это сделать, просто они сейчас получают определенные политические разрешения своих парламентов, решение правительств будет. Оно будет чуть позже оглашено", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым, трансляция которой проходила на YouTube-платформе Ukraine Media Center Odesa.
Министр отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада.
"Но они берутся принимать участие в подготовке, тренировке, подготовке с инфраструктурой". - пояснил Резников.
По его словам, пока нет смысла обсуждать количество самолетов. "Но я уверен, их будет больше. Это уже количество эскадрилий", - добавил министр.
Смотрите видео - Резников назвал минимальный срок для передачи Украине F-16:
F-16 для Украины
Ранее сообщалось о том, что F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб. Суммарно Нидерланды и Дания смогут передать Украине чуть более трех боеспособных эскадрилий F-16, заявил военный эксперт Александр Коваленко.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Напомним, Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16. Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16, заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Ранее в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами" из-за F-16 для Украины. Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине якобы ведет к эскалации войны, заявил Владимир Барбин.
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