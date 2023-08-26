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"Это не кино и не блокбастер": Резников резко ответил критикам контрнаступления

Алексей Тесля
26 августа 2023, 16:48 обновлено 26 августа, 16:54
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Алексей Резников опроверг утверждения о том, что медленные темпы контрнаступления ВСУ якобы критиковали США.
Украинские военные, Алексей Резников
Алексей Резников прокомментировал критику контрнаступления / 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал упреки в адрес ВСУ из-за якобы медленных темпов контрнаступления.

Как подчеркнул он в интервью Bild, все идет по плану, который был заранее обсужден с партнерами.

"И все, кто реально участвует в этом процессе, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, каковы зоны безопасности, где минные поля, где окружены танки, где укрепления...", - сказал глава МОУ.

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Он также опроверг утверждения о том, что медленные темпы контрнаступления ВСУ якобы критиковали США и пояснил, что продвижение ВСУ не происходит быстро, потому что Украина хочет защитить жизни своих солдат и сохранить технику.

"Мы не будем посылать наших солдат вперед, чтобы они пали в бою без всякого результата. Контрнаступление - это не кино. Это не голливудский блокбастер", - добавил Резников.

Ранее Владимир Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ. Контрнаступление ВСУ – это очень сложный процесс, подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее эксперт назвал задачи F-16 во время контрнаступлении ВСУ. F-16 выполняет задачи истребителя-бомбардировщика, а не штурмовика, пояснил Валерий Романенко.

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Алексей Резников война России и Украины контрнаступление ВСУ
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