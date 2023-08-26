"Это не кино и не блокбастер": Резников резко ответил критикам контрнаступления

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал упреки в адрес ВСУ из-за якобы медленных темпов контрнаступления.
Как подчеркнул он в интервью Bild, все идет по плану, который был заранее обсужден с партнерами.
"И все, кто реально участвует в этом процессе, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, каковы зоны безопасности, где минные поля, где окружены танки, где укрепления...", - сказал глава МОУ.
Он также опроверг утверждения о том, что медленные темпы контрнаступления ВСУ якобы критиковали США и пояснил, что продвижение ВСУ не происходит быстро, потому что Украина хочет защитить жизни своих солдат и сохранить технику.
"Мы не будем посылать наших солдат вперед, чтобы они пали в бою без всякого результата. Контрнаступление - это не кино. Это не голливудский блокбастер", - добавил Резников.
Ранее Владимир Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ. Контрнаступление ВСУ – это очень сложный процесс, подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее эксперт назвал задачи F-16 во время контрнаступлении ВСУ. F-16 выполняет задачи истребителя-бомбардировщика, а не штурмовика, пояснил Валерий Романенко.
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