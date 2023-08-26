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Ударят грозы и зальет дождями, но не везде: в каких областях Украины будет жара

Ангелина Подвысоцкая
26 августа 2023, 19:18 обновлено 26 августа, 19:19
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Холоднее всего в этот день будет на территории восточных областей.
погода
Прогноз погоды в Украине 27 августа / фото: pexels

Погода в Украине 27 августа улучшится. В этот день будет жарко и почти не будет осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на 27 августа

В Украине 27 августа будет переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами прогнозируют на территории западных и северных областей. На территории других областей осадки не ожидаются.

В этот день ветер будет сменных направлений. Его скорость будет достигать 3-8 м / с.

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"Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в юго-западных областях до 36°, в восточных и Сумской областях 26-31°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°", - говорится в сообщении.

погода 27 августа
Прогноз погоды в Украине 27 августа / фото: ventusky

Температура повысится до +37

По данным meteoprog, 27 августа температура в Украине повысится до 37 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Хмельницкой и Винницкой областей. Там температура воздуха опустится до 20-37 градусов тепла.

Холоднее всего в этот день будет в Луганской области. Там температура воздуха будет 17-28 градусов тепла.

погода 27 августа
Прогноз погоды в Украине 27 августа / фото: meteoprog

Погода 27 августа в Киеве

В Киеве 27 августа будет переменная облачность. Ночью синоптики осадков не прогнозируют. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет сменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 16-21°, днем 29-34°; в Киеве ночью около 20°, днем 30-32°", - сообщили в Укргидрометцентре.

погода 27 августа
Прогноз погоды в Украине 27 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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