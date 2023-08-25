Врывается 35-градусная жара: Украину накрывает сильная духота

Погода в Украине 26 августа улучшится. В этот день будет жарко и почти не будет осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что 26 августа на территории почти всей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Можно не волноваться только жителям Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, Черновицкой областей и Карпат.
Погода на 26 августа
В Украине 26 августа будет переменчивая погода. Синоптики предупреждают о том, что кратковременные дожди будут только в северо-западных областях. На востоке страны ночью и утром будет туман.
В этот день будет ветер переменных направлений. Его скорость будет 3-8 м / с.
"Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 23°; днем 27-32°, в юго-западной части местами до 35°, в восточных и Сумской областях 24-29°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°", - говорится в сообщении.
Температура повысится до +35
По данным meteoprog, 26 августа температура в Украине повысится до 35 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до 20-35 градусов тепла.
Холоднее всего в этот день будет в Сумской и Луганской областях. Там температура воздуха будет 14-27 градусов тепла.
Погода 26 августа в Киеве
В Киеве 26 августа будет переменная облачность. В этот день осадков не будет. Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 13-18°, днем 27-32°; в Киеве ночью 16-18°, днем 29-31°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.
Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.
Вас также заинтересует:
- Накроет невыносимая жара, но не везде: где будет заливать дождями
- Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара
- В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023