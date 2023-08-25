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Врывается 35-градусная жара: Украину накрывает сильная духота

Ангелина Подвысоцкая
25 августа 2023, 19:38 обновлено 25 августа, 19:38
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В некоторых областях в этот день будут дожди. На востоке прогнозируют туман.
погода
Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: pexels

Погода в Украине 26 августа улучшится. В этот день будет жарко и почти не будет осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что 26 августа на территории почти всей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Можно не волноваться только жителям Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской, Черновицкой областей и Карпат.

Погода на 26 августа

В Украине 26 августа будет переменчивая погода. Синоптики предупреждают о том, что кратковременные дожди будут только в северо-западных областях. На востоке страны ночью и утром будет туман.

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В этот день будет ветер переменных направлений. Его скорость будет 3-8 м / с.

"Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 23°; днем 27-32°, в юго-западной части местами до 35°, в восточных и Сумской областях 24-29°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°", - говорится в сообщении.

погода 26 августа
Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: meteoprog

Температура повысится до +35

По данным meteoprog, 26 августа температура в Украине повысится до 35 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до 20-35 градусов тепла.

Холоднее всего в этот день будет в Сумской и Луганской областях. Там температура воздуха будет 14-27 градусов тепла.

погода 26 августа
Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: meteoprog

Погода 26 августа в Киеве

В Киеве 26 августа будет переменная облачность. В этот день осадков не будет. Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 27-32°; в Киеве ночью 16-18°, днем 29-31°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 26 августа
Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: ventusky

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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