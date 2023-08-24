Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара

Жарче всего будет на территории южных областей. В этот день синоптики осадков не прогнозируют.

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Прогноз погоды в Украине 25 августа / фото: pexels

Погода в Украине 25 августа улучшится. В этот день будет жарко и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что 25 августа на территории почти всей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Можно не волноваться только жителям Закарпатской, Ивано-Франковской, Запорожской и Сумской областей.

Прогноз погоды в Украине 25 августа / фото: ventusky

Погода на 25 августа

В Украине 25 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Направление ветра будет переменным. Его скорость будет достигать 3-8 м/с.

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"Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 27-32°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 25 августа / фото: meteoprog

Температура повысится до +33

По данным meteoprog, 25 августа температура в Украине повысится до 33 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Херсонской и Николаевской областей. Там температура воздуха опустится до 20-33 градусов тепла.

Холоднее всего в этот день будет в Сумской области. Там температура воздуха будет 16-25 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 25 августа / фото: meteoprog

Погода 25 августа в Киеве

В Киеве 25 августа будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день скорость ветра будет достигать 3-8 м/с. Его направление будет переменным.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в этот день в Киеве будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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