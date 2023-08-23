Накроет невыносимая жара, но не везде: где будет заливать дождями

Погода в Украине 24 августа ухудшится. В некоторых областях будут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что из-за сильных дождей в Черновицкой и Закарпатской областях повысится уровень воды в реках.
Погода на 24 августа
В Украине 24 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Только ночью на Закарпатье и в Карпатах будут кратковременные дожди с грозами. Такое же ожидается и на территории южных областей днем.
В Карпатском регионе ночью и утром будет туман.
"Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в южной части ночью 17-22°, днем 26-31°", - говорится в сообщении.
Температура повысится до +33
По данным meteoprog, 24 августа температура в Украине повысится до 33 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Херсонской и Николаевской областей. Там температура воздуха опустится до 20-33 градусов тепла.
Холоднее всего в этот день будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха будет 13-25 градусов тепла.
Погода 24 августа в Киеве
В Киеве 24 августа будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западным. Его скорость будет достигать 5-10 м / с.
"Температура по области ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.
Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.
Вас также заинтересует:
- Дожди с грозами в ряде областей: погода в Украине на День флага и День Независимости
- Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчится резкое похолодание
- Жара рванет до +40: Украину накроет еще одна волна адских температур