УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

Ангелина Подвысоцкая
22 августа 2023, 19:57 обновлено 22 августа, 20:27
460
В западных областях будут дожди с грозами, но холоднее всего будет не там.
погода, гроза
Прогноз погоды в Украине 23 августа / фото: pexels

Погода в Украине 23 августа ухудшится. В некоторых областях будут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день осадки прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Синоптики предупреждают о том, что в этих регионах будут значительные дожди и грозы. 23 августа объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности, желтый.

погода 23 августа
Прогноз погоды в Украине 23 августа / фото: ventusky

Погода на 23 августа

В Украине 23 августа на большинстве территорий будет переменная облачность. В этот день ветер будет северо-западный. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в Карпатах 16-21°; в южной части страны ночью 17-22°, днем 28-33°", - говорится в сообщении.

погода 23 августа
Прогноз погоды в Украине 23 августа / фото: meteoprog

Температура упадет до +13

По данным meteoprog, 23 августа температура в Украине упадет до 13 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 13-25 градусов тепла.

Жарче всего в этот день будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха будет 20-33 градусов тепла.

погода 23 августа
Прогноз погоды в Украине 23 августа / фото: meteoprog

Погода 23 августа в Киеве

Погода в Киеве 23 августа будет сухой. Осадков не прогнозируют, будет переменная облачность. В этот день ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

Вас также заинтересует:

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня
Реклама

Главное за день

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

19:57 Синоптик
"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

19:17 Украина
В Украине стартовали сотни обысков в военкоматах и ВВК

В Украине стартовали сотни обысков в военкоматах и ВВК

18:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:28

В Германии высказались об ударах БПЛА по России

20:12

Чем можно заменить соевый соус: вкусные и полезные альтернативы

19:57

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

19:17

"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

19:15

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали украинским военным дроны различных типовВидео актуально

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:10

Ракетная угроза на День Независимостимнение

19:02

Умер звезда итальянской музыки Тото КутуньоВидео

18:58

РФ впервые вывела "Циклон" в Черное море: что это за судно и в чем его опасность

18:40

Обманула более 500 семей бойцов ВСУ: на Николаевщине женщина "заработала" 2 млн грн

Реклама
18:37

Тела россиян всплывают в реке, РФ пытается избежать протестов - ВСУ

18:05

В Украине стартовали сотни обысков в военкоматах и ВВК

18:03

Опасна ли лазерная эпиляция: ответ на самый спорный вопрос очень удивит

17:50

День независимости Украины: 7 выдающихся фактов о судьбоносном событии

17:25

Когда стрижка приведет к бедности: лунный календарь стрижек на сентябрь 2023

17:16

Почему 24 августа нельзя открывать окна: важные приметы и запреты

17:10

Проломили линию обороны РФ: замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления

16:59

Россия показала кадры якобы захвата села под Купянском: что говорят в ОВА

16:42

Традиционная гуцульская свадьба и "красная кнопка": премьера "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

16:11

РФ скоро атакует Украину ракетами, в Черное море враг вывел новейший корабль

16:10

Деликатесный салат из свеклы, от которого оторваться нереально: уникальный рецепт

Реклама
16:02

4 проблемы будут мешать ВСУ прорвать вторую линию обороны армии РФ – военный

16:00

Что делать с переросшими огурцами: 4 невероятные идеи

15:40

Кто с осени может остаться без пенсий и соцвыплат: назвали категории

15:35

Удары БПЛА помогли: в РФ случились масштабные перебои с доставкой топлива

15:26

Папа работает патриотом, чтобы сын мог жить в Монако: Собчак "слила" путиниста Газманова

15:22

Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 проверенные способы

15:20

Загадка с невероятным ответом: нужно найти спрятанный перец чили

15:11

"Армия РФ будет бежать из Украины домой": военный сказал, что обрушит фронт оккупантов

15:06

Молодая жена министра обороны Резникова прокомментировала слухи про их брак

15:01

Что вы увидели первым: иллюзия определит, насколько вы харизматичны

14:55

Лунный календарь на сентябрь 2023: в какой день нельзя ничего планировать

14:40

"Грызутся между собой": эксперт раскрыл вероятный сценарий нового бунта в РФ

14:40

Что нужно сделать 23 августа, чтобы весь год быть здоровым: приметы и запреты

14:11

Натали Портман заметили вместе с мужем-изменником во время совместной прогулки

14:11

"Другого варианта нет": Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым

13:52

Популярная голливудская актриса станет мамой во второй раз

13:44

Сколько кофе можно пить: ответ удивит даже опытных кофеманов

13:32

Гороскоп на завтра 23 августа: Весам – спонтанность, Раку – денежная проблема

13:30

Война может быть долгой с болезненными потерями: Резников дал тревожный прогноз

13:17

Дожди с грозами в ряде областей: погода в Украине на День флага и День Независимости

Реклама
12:58

Неожиданное пополнение: Рианна родила второго ребенка

12:40

F-16 для Украины: Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачиВидео

12:35

Бритни Спирс после развода ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинамиВидео

12:10

Российские войска убегали из Урожайного табуном, будут бежать они и из Украины – Сергей ЖеребилоЭксклюзив

11:37

"24 августа будет очень горячим": что задумали россияне для Украине - прогноз

11:32

В ГУР оценили сценарий ликвидации Путина и рассказали о кастинге его преемников

11:13

ВСУ с боями вошли в Работино - Минобороны

11:03

Чудодейственная польза для кожи и лица: что можно сделать из алоэ дома

10:53

"Вышел бы на огород – уже меня не было бы": пострадавший рассказал об атаке на Кривой РогФотоВидео

10:46

Ту-22М готовился бить ракетами: снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛАФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять