Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

В западных областях будут дожди с грозами, но холоднее всего будет не там.

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Прогноз погоды в Украине 23 августа / фото: pexels

Погода в Украине 23 августа ухудшится. В некоторых областях будут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день осадки прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Синоптики предупреждают о том, что в этих регионах будут значительные дожди и грозы. 23 августа объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Украине 23 августа / фото: ventusky

Погода на 23 августа

В Украине 23 августа на большинстве территорий будет переменная облачность. В этот день ветер будет северо-западный. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

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"Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в Карпатах 16-21°; в южной части страны ночью 17-22°, днем 28-33°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 23 августа / фото: meteoprog

Температура упадет до +13

По данным meteoprog, 23 августа температура в Украине упадет до 13 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 13-25 градусов тепла.

Жарче всего в этот день будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха будет 20-33 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 23 августа / фото: meteoprog

Погода 23 августа в Киеве

Погода в Киеве 23 августа будет сухой. Осадков не прогнозируют, будет переменная облачность. В этот день ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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