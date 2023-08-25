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Врежет 2 очень затяжных шторма: календарь магнитных бурь на сентябрь

Ангелина Подвысоцкая
25 августа 2023, 21:10 обновлено 25 августа, 21:10
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Одна магнитная буря продлится больше недели - целых 9 дней.
солнце, магнитная буря, погода
Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023 года / фото: pexels

Магнитные бури в сентябре накроют Украину. Они время от времени будут бушевать. Об этом сообщает Meteoagent.

В этом месяце будут как слабые активности, так и сильные. В сентябре ожидаются сразу 2 магнитные бури. Они будут затяжными

Календарь магнитных бурь в сентябре 2023

Ожидается, что первая магнитная буря в сентябре начнется 6 сентября. В этот день ожидается средняя 3-бальная магнитная буря. Она продлится минимум до 8 сентября включительно. В эти дни ее мощность будет достигать также 3 балла.

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Вторая магнитная буря накроет Украину 14 августа. Уже 15 сентября ее мощность опустится до 3 баллов. Этот геомагнитный шторм продлится до 21 августа включительно.

магнитные бури на сентябрь
Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2023 года / фото: Главред

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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