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Зальет дождями и ударят грозы: в Украину резко врывается непогода

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2023, 18:39 обновлено 20 августа, 18:49
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Температура воздуха на юге стране повысится до почти 40 градусов тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине на 21 августа / фото: pexels

Погода в Украине 21 августа будет очень жаркой. Температура воздуха в некоторых областях повысится до 37 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на 21 августа

В Украине 21 августа будет переменная облачность. В этот день в Украине будет дождь. Осадки прогнозируют в северных, большинстве центральных и Харьковской областях. Синоптики предупреждают о возможных грозах в этих регионах. На территории других областей дождей не будет.

"Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°; в южной части ночью 20-25°, днем 33-37°", - говорится в сообщении.

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погода 21 августа
Прогноз погоды в Украине на 21 августа / фото: ventusky

Температура взлетит до +39

По данным meteoprog, 21 августа температура в Украине повысится до почти 40 градусов тепла. Жарче всего будет на территории Херсонской и Николаевской областей. Там температура воздуха повысится до 39 градусов тепла. Всего на 2 градуса ниже температура будет в Одесской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой областях.

Холоднее всего в этот день в Сумской области. Там температура воздуха будет 18-29 градусов тепла.

погода 21 августа
Прогноз погоды в Украине на 21 августа / фото: meteoprog

Погода 21 августа в Киеве

В Киеве 21 августа будет переменная облачность. Ночью синоптики осадков не прогнозируют, но днем будут кратковременные дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-западный. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 16-21°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 21 августа
Прогноз погоды в Украине на 21 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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