Взломали оборону РФ на юге: украинский офицер назвал новую цель для ВСУ

Украинские войска уже вошли на территории, где находились только группы российского тыла.

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ВСУ идут вперед на юге / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Бойцы Вооруженных сил Украины считают, что смогли прорвать наиболее укрепленную линию российской обороны и теперь смогут продвигаться быстрее в ходе контрнаступления.

"Мы прошли основные дороги, которые были заминированы. Мы выходим на те рубежи, по которым мы можем идти вперед. Я уверен, что отсюда мы пойдем быстрее", - сказал Reuters офицер ВСУ с позывным "Скала".

По его словам, еще буквально "два дома" в Работино Запорожской области все еще находятся под контролем России.

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По словам украинского военного, украинские войска уже вошли на территории, где находились только группы "российской тыловой службы".

"Мы движемся к освобождению всех наших территорий", - сказал боец ВСУ "Скала".

По его словам, цель подразделений ВСУ на юге – выход на Бердянск на побережье Азовского моря.

"Я сразу дал понять своим бойцам: наша цель не Работино, наша цель — Азовское море. Мы не останавливаемся на достигнутом", — добавил командир "Скала".

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ с боями вошли в Работино. По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские бойцы продолжают выполнять плановую боевую работу и уничтожают русских захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед на двух направлениях и продвинулись у Работино. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия, рассказала Анна Маляр.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон планирует пополнить запасы оружия для ВСУ для контрнаступления. Минобороны США ожидает начала зимы, чтобы пополнить запасы оружия для Вооруженных сил Украины, рассказал собеседник The Washington Post, знакомый с ситуацией.

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