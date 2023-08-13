"Их мотивация – устранить риски": Климкин объяснил, что движет предлагающим мирные переговоры с Кремлем странами

Страны, выступающие с теми или иными инициативами по мирным переговорам между Украиной и Россией, преследуют собственные цели, сказал Павел Климкин.

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Павел Климкин был однозначен в своих выводах / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Государства, которое выступают с теми либо иными инициативами по поводу мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором РФ, преследуют собственные цели и пытаются добиться выполнения задач. Такое мнение в интервью порталу "Обозреватель" высказал бывший руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

В частности, объясняя недавнее "миротворческое" предложение президента ОАЭ, дипломат высказался вполне однозначно.

"Ими движет мотивация – устранить риски, которые создает наша война для мировых рынков. Это касается нефтяных рынков, конечно, обхода санкций, а также самого санкционного режима", – сказал Климкин.

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Дипломат объяснил, какую выгоду от этой войны имеют ОАЭ.

"Через Эмираты идет целый поток подсанкционных товаров. Им это неприятно. Их пытались ограничить, но они об этом вслух не говорят. Выходит, что они нарушители. Они хотели бы вернуться к другой логике и одновременно иметь все те деньги, которые идут в Дубай , в Абу-Даби, поскольку российским деньгам особенно некуда идти, кроме этих пунктов", – сказал он.

Климкин считает, что "миротворческие" инициативы могут быть связаны с намерением "использовать ситуацию, когда и в западной, и в остальных частях мира заметные факторы привычки и усталости от украино-российской войны.

"Они надеются, что эмоция начнет меняться, что интересы начнут доминировать и становиться более выразительными. Что изменится отношение, что будет сгенерировано совместное давление и на нас, и на Россию для того, чтобы выбрать какую-либо опцию для контактов. Я действительно не вижу такой опции. Я не вижу ни в украинском обществе, ни среди наших друзей желания и даже понимания начинать какую-либо форму прямых контактов с Россией", – подытожил дипломат.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран приняли участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Встреча прошла 5-6 августа в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не было.

Встреча завершилась после нескольких часов прений и переговоров за закрытыми дверями. Европейские дипломатические круги сообщили, что достигнуто согласие по центральным пунктам мирного решения, таким как "территориальная целостность и суверенитет" Украины. Однако окончательного заявления по итогам встречи не последовало. Об этом писало издание Spiegel со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

При этом Китай принимал активное участие в переговорах в Джидде и отправил "позитивный" сигнал о проведении подобных встреч в будущем.Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил России два жестких требования по переговорам. В частности, для запуска диалога оккупантам следует вывести все свои войска из Украины, а формула Зеленского должна стать базой для завершения войны.

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