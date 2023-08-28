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ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян и активно наступают на юге

Юлия Куришко
28 августа 2023, 07:59 обновлено 28 августа, 08:28
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Вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
ВСУ
В Генштабе раскрыли об успехах ВСУ / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что всего за прошедшие сутки россияне нанесли 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям армии ВСУ и населенным пунктам.

Также в Генштабе напомнили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

  • На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах надежды и Твердохлебового Луганской области.
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.
  • На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
  • На шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
  • На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области.

Наступление ВСУ

В Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

видео дня

Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника", - говорится в утренней сводке.

Напомним, что ВСУ активно продвигаются на юге. Наиболее активные боевые действия продолжаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако у россиян ничего не получается.

Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, можно будет "дожать демилитаризацию страны-агрессора России" во временно оккупированном Крыму политическим путем.

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