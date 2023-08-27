Залужный тайно встретился с командованием НАТО: что известно

Подоляк раскрыл, что на таких совещаниях главнокомандующий рассказывает партнерам о тактике и стратегии ВСУ, а также о тактике оккупантов.

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Залужный тайно встречался с командованием НАТО / коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный часто имеет секретные заседания с командованием НАТО.

Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщил, что Залужный ежедневно активно общается с представителями Министерств обороны или Генштабов западных партнеров.

Советник пояснил, что на таких совещаниях главнокомандующий рассказывает партнерам о тактике и стратегии ВСУ, а также о тактике российской армии и сообщает, что Украине еще нужно для успешного продвижения на фронте.

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"Эти консультации постоянно продолжаются. Тем более, они идут с нашими партнерами из США и Великобритании", - подчеркнул советник.

Напомним, что Украина изменила военную стратегию после тайного совещания Залужного. В The Guardian сообщили, что Залужный провел тайное заседание на польско-украинской границе с командованием НАТО.

Залужный удивил подробностями с фронта. Валерий Залужный заявил, что сейчас начинается настоящая "битва за Курск" - главное сражение между Германией и СССР во время Второй мировой войны.

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