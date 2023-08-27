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ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье - ISW

Юлия Куришко
27 августа 2023, 08:32 обновлено 27 августа, 08:44
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Российские войска передислоцировали силы из района Кременной в район Работиного, сообщили аналитики.
ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье - ISW
ВСУ приблизились к прорыву второй оборонительной линии оккупантов / коллаж: Главред, фото: 33-я отдельная механизированная бригада, 35-я ОБрМП

Украинские военные "находятся на расстоянии следующего удара по серии подготовленных российских оборонительных позиций" в Запорожской области, считают аналитики Института изучения войны.

Как отметили в ISW, что ВСУ достигли дальнейших тактически значимых успехов на Западе Запорожской области, и несколько украинских и российских источников сообщили, что украинские силы продвигаются через, как предполагают украинские и американские источники, самую сложную серию подготовленных российских оборонительных позиций.

"Украинские войска сейчас находятся на расстоянии следующего удара по серии подготовленных российских оборонительных позиций, которые могут быть слабее, чем предыдущие, но все равно представляют значительный вызов", - говорится в отчете ISW.

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Эти российские оборонительные позиции, которые находятся на пути Сил обороны, скорее всего, состоят из относительно более плотного массива противотанковых рвов и заграждений типа "зубов дракона" и дополнительных минных полей, за которыми расположены российские боевые позиции, как и на первой российской линии обороны.

"Каждая из этих российских "линий" является многослойными оборонительными позициями с собственными передовыми и тыловыми районами, и важно различать тыловые районы отдельных российских оборонительных позиций и российской обороны на юге Украины в целом", - отмечают специалисты.

Аналитики отмечают, что российские оборонительные "линии" являются дополнительно условными в том смысле, что российские подготовленные позиции не являются однородными по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы личным составом.

В обзоре ISW также указывают, что по сообщению украинского источника, российские войска передислоцировали силы относительно элитного формирования из района Кременной в Луганской области в район Работиного на Западе Запорожской области.

Известно и то, что российские нерегулярные формирования продолжают угрожать выходом из боевых действий в одностороннем порядке, несмотря на недавние усилия военного командования РФ, направленные на чистку и подавление неповиновения.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что армия Украины продвигается в районе Работиного, в России бьют тревогу. Оккупанты агрессора России воюют на западном направлении Запорожской области без ротаций и подкреплений, отметили в американском Институте изучения войны.

ВСУ мощно выбивает войска России с позиций на Херсонщине. Оккупанты России пытаются маневрировать между островами на левом берегу Днепра, речной "недофлот" уничтожается бойцами ВСУ.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ продвинулись в Запорожской области. Ряд пропагандистов в стране-агрессоре России считает, что на поле боя уже критический момент.

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