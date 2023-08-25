ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте – ISW

Силы обороны Украины приблизились ко второй линии "обороны" оккупантов России в Запорожской области, считают аналитики Института изучения войны.

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Войска Украины продвинулись к западу от Вербового - ISW / Коллаж: Главред, фото: 92-я ОМБр, DeepState

Силы обороны Украины приблизились ко второй линии "обороны" российских оккупантов в Запорожской области. Войска достигли продвижения в направлении линии захватчиков к западу от Вербового. Ряд пропагандистов в стране-агрессоре России считают, что на поле боя уже критический момент. Вражеским войскам, чтобы наступать на другом участке фронта, надо удерживать захваченные позиции как минимум полтора месяца. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что украинским войскам в Запорожской области удалось приблизиться ко второй линии "обороны" войска РФ и расширить прорыв их линий в районе.

На обнародованных 24 августа кадрах геолокации заметно, что ВСУ продвинулись дальше в направлении "оборонительных" редутов РФ к западу от Вербового, это 18 километров к юго-востоку от Орехова.

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"Критический момент"

Как отметили аналитики, ряд российских оккупантов и пропагандистов "обеспокоены" прорывом ВСУ "оборонительных" линий в Запорожской области. Они придерживаются точки зрения, согласно которой речь уже идет о критическом моменте на поле боя.

По мнению аналитиков, оккупантам РФ нужно как минимум 1,5 месяца удерживать позиции, чтобы самим пойти в наступление на другом участке фронта.

Контрнаступление ВСУ на юге

Украинские военные подняли флаг Украины над селом Работино. Об освобождении тактически важного населенного пункта на Мелитопольском направлении ВСУ сообщили 23 августа.

В Генеральном штабе 24 августа сообщили, что ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и выбили российских оккупантов с ряда позиций. Враг наступал южнее Авдеевки Донецкой области, но безуспешно.

ВСУ на пороге прорыва, сказал главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный. Украинские войска делают все возможное, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов.

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