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"ВСУ на пороге прорыва": Залужный удивил подробностями с фронта - WSJ

Ангелина Подвысоцкая
24 августа 2023, 22:15 обновлено 24 августа, 22:20
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Главнокомандующий ВСУ сравнил то, что произойдет на фронте, с битвой за Курск во время Второй мировой войны.
Валерий Залужный, ВСУ
ВСУ на пороге прорыв на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка,

Украинские военные делают все, чтобы освободить украинские территории от российских оккупантов. ВСУ находятся на пороге прорыва. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный американским официальным лицам, сообщает WSJ.

Таким образом, "медленное контрнаступление", которое критиковали многие, совсем скоро может набрать невероятные обороты.

Валерий Залужный заявил, что сейчас начинается настоящая "битва за Курск" - главное сражение между Германией и СССР во время Второй мировой войны.

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"Вы не понимаете природу этого конфликта ... Это не противоповстанческое сражение. Это Курск", - сказал Залужный.

В то же время в США убеждены, что у Украины для наступления есть достаточно военной техники. Американские чиновники считают, что военная помощь подобного масштаба может не повториться в 2024 году.

"Мы построили эту стальную гору для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова", - сказал бывший американский чиновник.

В США убеждены, что у Украины еще есть время, чтобы добиться невероятного успеха на фронте. Даже советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан опроверг слова о том, что конфликт в Украине зашел в тупик. Он добавил, что поле боя меняется каждый день.

Контрнаступление ВСУ

Раньше Белый дом сделал вдохновляющее заявление о контрнаступлении ВСУ. Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан опроверг тезис, что война в Украине якобы зашла в "тупик". В комментарии журналистам Салливан подчеркнул, что ВСУ добиваются успехов на юге, несмотря на постоянные штурмы оккупантов.

Также ранее в The New York Times со ссылкой на американских и других западных официальных лиц отмечали, что контрнаступление ВСУ должно сконцентрироваться на одном главном направлении. Западные чиновники считают, что сейчас войска ВСУ слишком рассредоточены и им нужно "собрать свою боевую мощь в одном месте".

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что продвижение ВСУ в районе Работиного приближает ко второй линии "обороны" РФ. Вторая "оборонительная" линия оккупантов агрессора России в Запорожской области может быть относительно слабее первой, считают в ISW.

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война в Украине вторжение России Валерий Залужный контрнаступление ВСУ
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