Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

Анна Маляр, в свою очередь, отметила, что оккупанты по-прежнему выпускают до 500 тысяч артснарядов каждую неделю.

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Контрнаступление ВСУ продолжается / Коллаж Главреда. Фото: 43 отдельная артиллерийская бригада им. гетьмана Тараса Трясила, скриншот відео

Советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отверг тезис, что война в Украине якобы зашла в "тупик".

В комментарии журналистам Салливан подчеркнул, что ВСУ добиваются успехов на юге, несмотря на постоянные штурмы оккупантов.

"Мы с самого начала ясно понимали, что это поле битвы очень динамично. Наступательные и оборонительные действия осуществляются обеими сторонами в нескольких участках вдоль очень протяженной линии фронта", - цитирует Салливана телеканал Sky News. видео дня

Он добавил, что Украина "продолжает освобождать территории на методичной, системной основе".

Телеканал объясняет, что тезис о том, что война в Украине может зайти "в тупик", если не проведет крупного контрнаступления в ближайшее время, был высказан рядом экспертов.

Что говорят в Украине

В то же время замминистра обороны Анна Маляр в интервью Reuters отметила, что "неправильно измерять продвижение ВСУ в метрах или километрах".

"Важен сам факт: несмотря ни на что, мы движемся вперед, хотя у нас меньше людей и меньше оружия", - объяснила Маляр.

Кроме того, россияне до сих пор выпускают еженедельно до 400-500 тысяч артснарядов - в 10 раз больше, чем у Украины.

Для достижения паритета с врагом Украине необходима дополнительная помощь, добавила Маляр.

Война в Украине - последние новости

Несмотря на медленные темпы продвижения, ВСУ уверенно идут вперед на юге и эффективно отражают круглосуточные штурмы оккупантов на востоке Украины.

Сегодня Генштаб подтвердил, что бойцы ВСУ зашли в Работино Запорожской области. Ранее было подтверждено деоккупацию Старомайорского и Урожайного.

Всего, по наблюдению аналитиков Института изучения войны, ВСУ 20-21 августа добились тактически важных успехов восточнее и западнее в пределах Запорожской области.

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