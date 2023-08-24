ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия.

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 36 ОБрМП

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на передовой. Оккупанты нанесли пять ракетных и 34 авиационных удара в течение дня, а также совершили 41 обстрел по украинским позициям и населенным пунктам.

"На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области", - говорится в заметке Генштаба в Facebook.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области.

видео дня

Однако, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавили в вечерней сводке.

В Генштабе отметили, что за сутки украинские Силы обороны нанесли 1 удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Продвижение ВСУ: что известно

Напомним, что украинские военные в Крыму уничтожили кучу оккупантов и катера. Украинские военные вступили в бой против оккупантов с участием плавсредств и авиации. Благодаря этим действиям было ликвидировано минимум 30 россиян.

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями. Россияне за всякую цену пытаются остановить контрнаступление ВСУ под Бахмутом-привлекают бронетехнику и авиацию.

Зеленский рассказал, почему ВСУ не могут перебросить все силы на юг. Президент пояснил, что после этого россияне через несколько дней захватят Славянск и Краматорск, далее они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега.

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