РФ готовит новые удары: стало известно, чем оккупанты планируют бить по Украине

Оккупанты будут продолжать наносить удары по Украине с воздуха, предупредила Наталья Гуменюк.

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РФ готовиот новые удары по Украине / колаж: Главред, фото: УНІАН, defence-ua.com

Страна-агрессор РФ налаживает производство ударных дронов-камикадзе типа Shahed на своей территории, рассказала глава объединенного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Как подчеркнула она в эфире всеукраинского информационного телемарафона, оккупанты опасаются, что Иран из-за санкций прекратит поставок дронов, которыми РФ бьет по мирным городам Украины.

Глава объединенного пресс-центра Сил обороны "Юг" предупредила, что оккупанты будут продолжать наносить удары по Украине с воздуха, потому что чувствуют преимущество в этом компоненте.

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"Враг будет продолжать давить на нас с воздуха, в том числе, потому что пока они чувствуют преимущество в воздухе и используют этот способ террора максимально часто. То, что они пытаются наладить у себя это производство, оправданы опасением, что санкции в отношении Ирана могут приостановить эти поставки. Мы не теряем надежду, что мировое сообщество додавит этот вопрос", – отметила она.

Гуменюк добавила, что пока невозможно точно сказать, какое количество дронов собственного производства использует Россия, а об этом можно судить по обломкам сбитых БПЛА.

Ранее сообщалось, что враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, рассказали в ВСУ.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Напомним, 11 августа взрывы раздались в Киеве, Хмельницкой, Винницкой области. Впоследствии власти Киева сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе. Также обломки были обнаружены на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Позже стало известино, что российская ракета убила ребенка. 11 августа около 10 часов утра российские военные совершили обстрелы аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области.

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