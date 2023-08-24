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Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму

Юлия Куришко
24 августа 2023, 17:53 обновлено 24 августа, 18:01
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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против "международного детского центра "Артек".
Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь 'Артек' в Крыму
США ввели новые санкции против России / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОПУ

Соединенные Штаты Америки 24 августа ввели новый пакет санкционных ограничений против страны-агрессора России.

Как сообщили в Министерстве финансов США, что под ограничения попали физические лица РФ и детский лагерь в Крыму, передает РБК-Украина.

Под санкции попали 11 физических лиц и детский лагерь

  • Агеева Ирина Анатольевна - уполномоченный по правам ребенка в Калужской области;
  • Чалаев Замид Алиевич - российский военный деятель, командир полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике;
  • Черкасова Ирина Александровна - уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области РФ;
  • Федоренко Константин Альбертович - Директор Федерального государственного бюджетного учебного заведения Международный детский центр"Артек";
  • Кадырова Аймани Несеевна - мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;
  • Хучиев Муслим Магомедович - Председатель Правительства Чеченской Республики;
  • Коваленко Владимир Владиславович - начальник штаба "Юнармии" в Севастополе;
  • Нечаев Владимир Дмитриевич - "ректор" Севастопольского государственного университета;
  • Пятых Галина Анатольевна - уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области;
  • Шапурова Елена Александровна - так называемая "министр Министерства образования и науки Запорожской области";
  • Мансур Мусаевич Солтаев - уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Также США добавили к санкции против Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек".

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Напомним, что Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против РФ. Власти США вместе с другими странами мира работают над тем, чтобы привлечь страну-агрессора Россию к ответственности за войну.

Россия попала под мощные санкции ЕС. пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала политическое соглашение по 11-му пакету санкций.

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война в Украине санкции против России новости Крыма
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