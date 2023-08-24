Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против РФ

Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против страны-агрессора России.

https://glavred.info/world/bayden-pozdravil-ukrainu-s-dnem-nezavisimosti-i-anonsiroval-novye-sankcii-protiv-rf-10495504.html Ссылка скопирована

По словам Байдена, вечером 24 августа будет объявлено о новых санкциях против страны-агрессора РФ / коллаж Главред, фото УНИАН

Власти США вместе с другими странами мира работают над тем, чтобы привлечь страну-агрессора Россию к ответственности за войну. Об этом заявил президент США Джо Байден со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По его словам, сегодня к вечеру будет объявлено о новых санкциях против страны-агрессора РФ.

"Сегодня народ Украины в очередной раз отмечает свой День Независимости, одновременно страдая от тотального наступления путинской захватнической войны за землю и власть. Восемнадцать месяцев украинские семьи живут под ежедневной угрозой российских ракет и реальностью жестоких атак. Но народ Украины отказался сломаться", ‒ заявил Байден. видео дня

Как утверждает президент США отважные украинцы с момента полноценного вторжения РФ защищают свою страну от посягательств на суверенитет и территориальную целостность.

"Соединенные Штаты будут продолжать нашу работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддержать способность Украины защитить себя от российской агрессии, отстаивать основополагающие принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого он заслуживает", - добавил президент.

Напомним, 19 июля президент диктатор Владимир Путин поставил условие Украине для возвращения в "зерновую сделку". Он потребовал снять санкции с РФ и вернуть российские банки к системе SWIFT.

21 июня, послы Европейского союза согласовали 11-й пакет санкций против России. "Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении Шведского председательства в Совете ЕС.

Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.