Путин требовал отменить санкции, но попал на новые: США наказали РФ за войну в Украине

20 июля в США заявили, что ввели новые санкции против России. Как сообщает Министерство финансов США, под ограничения попали банки, физические лица и промышленные предприятия.
Сообщается, что США ввели санкции против советника по корпоративному развитию компании "Яндекс" Алексея Кудрина и гендиректора "Алросы" Павла Мариничева.
Также в список попали врио губернатора Смоленской области Василий Анохин и замглавы ФСБ Сергей Королев.
Под санкции США попали:
- гражданин России и гражданин КНДР Рим Ен Хёк, связанный с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным;
- первый заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков;
- заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев;
- гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин;
- заместитель министра энергетики Павел Сникарс;
- первый заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин;
- первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.
Санкции против банков и заводов РФ
- "Тинькофф банк",
- "Солидарность".
- "Юнистрим".
- "Климовский специализированный патронный завод",
- "Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод",
- Конструкторское бюро "Арсенал" им. Фрунзе,
- АО "Курганприбор",
- Центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика".
Также под санкции попали, 14 судов частных компаний.
Напомним, 19 июля президент диктатор Владимир Путин поставил условие Украине для возвращения в "зерновую сделку". Он потребовал снять санкции с РФ и вернуть российские банки к системе SWIFT.
21 июня, послы Европейского союза согласовали 11-й пакет санкций против России. "Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении Шведского председательства в Совете ЕС.
Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.
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