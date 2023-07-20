Путин требовал отменить санкции, но попал на новые: США наказали РФ за войну в Украине

В список санкции против РФ попали врио губернатора Смоленской области Василий Анохин и замглавы ФСБ Сергей Королев.

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Байден наказал Путина санкциями / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, Офис президента

20 июля в США заявили, что ввели новые санкции против России. Как сообщает Министерство финансов США, под ограничения попали банки, физические лица и промышленные предприятия.

Сообщается, что США ввели санкции против советника по корпоративному развитию компании "Яндекс" Алексея Кудрина и гендиректора "Алросы" Павла Мариничева.

Также в список попали врио губернатора Смоленской области Василий Анохин и замглавы ФСБ Сергей Королев.

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Под санкции США попали:

гражданин России и гражданин КНДР Рим Ен Хёк, связанный с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным;

первый заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков;

заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев;

гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин;

заместитель министра энергетики Павел Сникарс;

первый заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин;

первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

Санкции против банков и заводов РФ

"Тинькофф банк",

"Солидарность".

"Юнистрим".

"Климовский специализированный патронный завод",

"Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод",

Конструкторское бюро "Арсенал" им. Фрунзе,

АО "Курганприбор",

Центр лазерных систем и комплексов "Астрофизика".

Также под санкции попали, 14 судов частных компаний.

Напомним, 19 июля президент диктатор Владимир Путин поставил условие Украине для возвращения в "зерновую сделку". Он потребовал снять санкции с РФ и вернуть российские банки к системе SWIFT.

21 июня, послы Европейского союза согласовали 11-й пакет санкций против России. "Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении Шведского председательства в Совете ЕС.

Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

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