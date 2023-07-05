Зеленский "ударил" мощными санкциями по олигархам Путина

Деятельность всех физлиц и юрлиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину, должна быть заблокирована, сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский ввел новые санкции / Коллаж Главред, фото ОП, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против 18 компаний. Они связаны с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом.

"Новый санкционный шаг нашего государства. Ограничения применены против 18 юридических лиц, связанных с потенциалом государства-террориста. Подписал сегодня соответствующий указ", - рассказал глава государства в Telegram.

Он отметил, что деятельность всех физлиц и юрлиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину, должна быть заблокирована.

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Согласно тексту указа, санкции были введены в том числе против ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, которые являются акционерами "Сенс Банка" (раньше "Альфа-Банк"). Его владельцы - подсанкционные российские олигархи Фридман, Авен и Косогов. Сейчас банк в Украине планируют национализировать.

Помимо вышеперечисленных компаний, под ограничения также попали:

Альфастрахование Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);

ЭйБиЭйч Файненшл Лимитед (Кипр, г. Никосия);

Акционерное общество "АБ Холдинг" (Россия, Москва);

ООО "ЮНС-Холдинг" (Россия, Москва);

Акционерное общество "АльфаСтрахование" (Россия, Москва);

ООО "АС Финанс" (Россия, Москва);ООО "АС Холдинг" (Россия, Москва);

ООО "АльфаСтрахование - ОМС" (Россия, Москва);

ООО "АльфаСтрахование - Жизнь" (Россия, Москва);

Селин Лимитед (Seline Limited), Республика Кипр, г. Никосия;

Маслин Холдингз Лимитед (Республика Кипр, г. Никосия);

Фостар Лимитед (Кипр, г. Никосия);

ИЕксТи Лтд (Кипр, г. Лимасол);

Вивига Лимитед (Кипр, г. Никосия);

Фейрейкер Холдингз Лимитед (Кипр, г. Никосия);

Альфа Кэпитал Холдингз Лимитед (Британские Виргинские Острова, г. Род-Таун).

Санкции против РФ

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

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