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Россия может ударить ракетами на День Независимости в любое время – ГУР

Андрей Ганчук
23 августа 2023, 13:55 обновлено 23 августа, 13:55
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В настоящее время страна-оккупант Россия привела в состояние боевой готовности бомбардировщики Ту-22, сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Ту-22М3, ракета Калибр
Войска РФ могут нанести удары по любым объектам Украины - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Агрессор Россия может совершить массированные обстрелы территории Украины как на День Независимости, так и в любой другой день. У разведки есть данные относительно количества снаряженных носителей ракетного вооружения на море и на суше, как на территории РФ, так и на временно захваченных украинских землях. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что Россия способна устроить обстрелы территории украинского государства как на День Независимости, так и после государственного праздника, в том числе, и 25 августа.

По словам замначальника ГУР, у военное разведки есть данные о том, сколько развернуто снаряженных носителей ракет воздушного, морского и наземного базирования как на территории РФ, так и на временно захваченных территориях Украины.

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"Сейчас у врага в состоянии готовности находятся Ту-22", - отметил Скибицкий и предположил, что удар, который был нанесен по военному аэродрому в Шайкове, наверняка заставит российских оккупантов вносить изменения в свои планы.

"Мы не исключаем, что обстрел может произойти и 23, и 25 августа, или 24-го. В любом случае враг будет делать все для того, чтобы держать нас в постоянном напряжении. К тому же агрессор начал быстрее принимать решение о нанесение удара, которое мы видим в последнее время, поэтому следует быть готовым к тому, что враг способен нанести ракетные удары по любому объекту в любой день или время", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Угроза ударов РФ на День Независимости

Россия может готовиться к мощному удару на День Независимости, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Как полагает эксперт, оккупанты могут задействовать все виды ракет.

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска, считает военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, враг может нанести удары по памятникам в столице.

Президент Владимир Зеленский анонсировал усиление обороны ко Дню Независимости. Как сказал гарант, работа по укреплению Украины продолжается.

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