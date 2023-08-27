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На Киевщине обломки российской ракеты повредили 10 домов: есть пострадавшие

Юлия Куришко
27 августа 2023, 10:47 обновлено 27 августа, 10:58
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Один из домов имеет значительные повреждения, а в других - выбиты окна, двери, крыши, посечены фасады.
На Киевщине обломки российской ракеты повредили 10 домов: есть пострадавшие
На Киевщине ракетные обломки повредили 10 частных домов / коллаж: Главред, фото: Национальная полиция

Ночью 27 августа по всей Украине продолжалась воздушная тревога, из-за запуска ракет страны-агрессоры России. В Киевской области из-за падения обломков ракеты повреждены 10 частных домов.

"Ночью в очередной раз враг атаковал область ракетами. Воздушная тревога длилась почти 3 часа. К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, в других - выбиты окна, двери, крыши, посечены фасады", - об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.

По словам главы ОВА Руслана Кравченко, повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. Два человека получили травмы. Они получили помощь на месте.

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Ракетная атака РФ

Напомним, что на Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы - Россия запустила крылатые ракеты. В нескольких областях Украины работала противовоздушная оборона.

Наталья Гуменюк предупредила, что РФ готовит новый массированный удар. Вероятнее всего, Россия выискивает варианты прокладки маршрутов для будущих атак.

РФ атаковала "Искандером" отель в Запорожье. Вечером 10 августа под удар российских оккупантов попал отель Reikartz в Запорожье, где неоднократно останавливались сотрудники ООН.

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война в Украине ракетный удар
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