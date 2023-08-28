РФ применила новую тактику: ночью оккупанты ударили по Кривому Рогу и Полтавщине

На Полтавщине есть попадание в промышленный объект. В Кривом Роге разрушены два дачных дома.

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Ночью в Украине звучала воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Ночью 28 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в ряде областей. Российские оккупанты ударили по Полтавской области и Кривому Рогу.

Как сообщил утром в понедельник глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, на Полтавщине есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram, что утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу.

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"Разрушены два дачных дома. Еще 5 – изуродованы. Загорелась хозяйственная постройка", - написал он.

Также, по словам Лысака, агрессор дважды обстрелял Никопольский район из тяжелой артиллерии. Вечеру оккупанты ударили по Марганецкой общине, ночью – по Мировской. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.

РФ применяет тактику "блуждающих" ракет

Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, что российские оккупанты прошлой ночью применили во время ракетной атаки "Калибры". Причем РФ применяла тактику, схожую с ударом, который был нанесен сутками ранее - тогда воздушные цели противника часто маневрировали. Это может объясняться дефицитом ракет у захватчиков.

По словам Гуменюк, в ночь на 28 августа РФ опять запускала ложные цели. Их количество было таким же, как и настоящих ракет.

"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения", - сказала она.

Ракетные удары РФ по Украине

Ночью 27 августа по всей Украине звучала воздушная тревога из-за запуска ракет страны-агрессоры России. В Киевской области из-за падения обломков ракеты повреждены 10 частных домов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об особенностях ракетного удара РФ по Украине в ночь на 27 августа. По его словам, ракеты Х-101, которые запускали оккупанты, считаются сложной целью для ПВО, но украинские средства могут сбивать их. Эти ракеты разворачиваются на 180 градусов и летят в другую сторону.

В ночь на 24 августа Россия атаковала город Днепр. Взрывы прогремели около 02:30.

Одну из ракет сбили украинские воины из Воздушного командования "Восток", однако было и попадание. Пострадали 7 человек.

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