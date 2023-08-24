РФ ударила по Днепру в День Независимости: есть "прилет"

Удар произошел после предупреждения об угрозе баллистического вооружения. В Днепропетровской ОВА сообщили, что в результате атаки есть пострадавшие.

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РФ ударила по Днепру в День Независимости/ коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия атаковала город Днепр в ночь на четверг, 24 августа. Взрывы прогремели около 02:30.

Произошло несколько взрывов. Перед этим была объявлена воздушная тревога. В городе есть "прилет", сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Днепр. Прилет. Есть пострадавшие", – написал он в Telegram.

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Глава ОВА добавил, что вся информация будет позже, и призвал ничего не публиковать в социальных сетях.

Также он отметил, что на месте происшествия работают все службы.

РФ ночью ударила по Днепру/ скрин

В Воздушных силах ВСУ перед взрывами в Днепре предупреждали, что в Днепропетровской и еще нескольких областях есть угроза применения баллистического вооружения. После этого сообщалось, что на Днепропетровщине работает ПВО.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, 18 августа РФ ударила ракетами по Запорожью, были повреждены жилые дома и учебные заведения. Захватчики нанесли ракетный удар по одному из районов областного центра. Взрывной волной был поврежден ряд зданий.

На следующий день, 19 августа, страна-агрессор РФ совершила ракетный удар по Чернигову, попав в центр города. В результате атаки погибли 7 человек. Среди погибших – 6-летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставили в реанимобиле в Киев в тяжелом состоянии. Сообщалось о 180 пострадавших.

Утром 22 августа около 05:30 страна-агрессорка РФ ударила ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате было повреждено более 20 частных домов и энергетическую инфраструктуру. Пострадал 70-летний мужчина.

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