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РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены жилые дома и учебные заведения

Алёна Воронина
18 августа 2023, 14:58 обновлено 18 августа, 15:17
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Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Взрывной волной был поврежден ряд зданий.
Ракетный удар РФ по Запорожью
РФ ударила ракетами по Запорожью/ коллаж: Главред, фото: Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолий Куртев

Страна-агрессор Россия днем в пятницу, 18 августа, ударила ракетами по Запорожью. Взрывы в городе прогремели во время воздушной тревоги.

О ракетном ударе по городу рассказал в Telegram глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Он сообщил, что "прилетело" по одному из районов областного центра.

"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", – рассказал Малашко.

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Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал о последствиях атаки оккупантов по городу. Он сообщил, что взрывной волной повредило жилые дома и два образовательных учреждения.

"Сейчас известно, что от взрывной волны повылетали квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Незначительные повреждения получили два учебных заведения. Специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" осуществляют обследование для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара", – рассказал Куртев.

Он добавил, что информация о пострадавших по состоянию на это время не поступала.

"Надеемся, что все люди действительно целы и невредимы. Детали уточняются", – сказал секретарь Запорожского горсовета.

  • Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолий Куртев
  • Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолий Куртев
  • Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолий Куртев
  • Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолий Куртев
  • Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолий Куртев
  • Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа
    Последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 августа Telegram Юрий Малашко, Telegram Анатолий Куртев

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске.

В результате атаки по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице. В Днепре два человека пострадали: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Во Львове четыре человека получают медицинскую помощь.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что РФ будет лупить ракетами всё время, пока идет война. Он добавил, что у оккупантов не изменились планы. РФ будет пытаться бить ракетами в любое время года. В то же время стоит понимать, что оккупанты в определенной степени использовали накопленный ракетный потенциал, но при этом они производят новые ракеты.

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