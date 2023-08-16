РФ будет лупить ракетами все время: в разведке заговорили о целях ударов

Российские оккупанты будут обстреливать Украину ракетами до тех пор, пока война не закончится.

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Ракетная опасность со стороны РФ будет держаться до конца войны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты будут пытаться наносить ракетные удары по Украине и эта угроза будет удерживаться до тех пор, пока не наступит победа. Об этом во время телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Он добавил, что у оккупантов не изменились планы. РФ будет пытаться бить ракетами в любое время года. В то же время стоит понимать, что оккупанты в известной степени использовали накопленный ракетный потенциал, но при этом они производят новые ракеты.

"Те объемы ударов, которые мы сейчас наблюдаем, они отвечают способностям производства ракетного вооружения агрессора ... От полномасштабного вторжения Россия в значительной степени использовала накопившийся ракетный потенциал. У нас были удары, когда по 120 ракет одновременно выпускал враг. И сегодня количество совсем другое. Фактически все, что они производят, сразу выпускают по Украине. И восстановить тот запас, который у них был, они пока возможности нет", - сказал Юсов.

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В разведке акцентируют внимание на том, что у оккупантов меняются цели ракетных ударов в зависимости от сезона.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, в ночь на 14 августа РФ атаковала Одессу дронами и ракетами. Оккупанты применили 15 дронов и восемь ракет "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты. Вспыхнули пожары. Пострадали трое сотрудников супермаркета.

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске.

В Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День независимости. Россияне могут обстрелять Украину в День Независимости, как и в любой другой день, заявил спикер Воздушный сил ВСУ Юрий Игнат.

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