В Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День независимости

Россияне могут обстрелять Украину в День Независимости, как и в любой другой день, заявил спикер Воздушный сил ВСУ Юрий Игнат.

https://glavred.info/ukraine/v-vozdushnyh-silah-rasskazali-zhdat-raketnogo-udara-ot-vragov-na-den-nezavisimosti-10493407.html Ссылка скопирована

Юрий Игнат дал новый прогноз по атакам оккупантов / коллаж Главред, скриншоты

Русские оккупанты известны своей почти мистической тягой к различным датам, поэтому День Независимости 24 августа ‒ для них станет еще одним "скрепным" поводом нанести удар по Украине. Такое мнение высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

"В этот день нужно ничего не ждать. А сделать для себя выводы, насколько важно для нас сегодня обретение нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников", - сказал он.

При этом офицеры, говорит Игнат, и в первую очередь бойцы Воздушных сил, будут делать то, что и всегда ‒ защищать государство и его воздушное пространство.

видео дня

"Что День Независимости, что другой день. У нас столько прекрасных дат, которые мы отмечаем. Поэтому у врага очень много поводов по нам наносить удары. Так называемых "скрепных" поводов. Видите, а сегодня нет никакого праздника и была атака", ‒ подытожил он.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, в ночь на 14 августа РФ атаковала Одессу дронами и ракетами. Оккупанты применили 15 дронов и восемь ракет "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты. Вспыхнули пожары. Пострадали трое сотрудников супермаркета.

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске.

В результате ракетного удара по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице. В Днепре два человека пострадали: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Во Львове четыре человека получают медицинскую помощь.

Другие новости:

.