Если повестку кинули в почтовый ящик: законно ли и нужно ли идти в военкомат

Повестки в почтовом ящике – правильно ли это и к чему обязывает военнообязанных. Адвокаты объяснили особенности общей мобилизации в Украине.

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По словам адвоката, законами не предусмотрена какая-либо ответственность, если человек не явился по повестке, которую нашел в почтовом ящике / коллаж Главред, фото УНИАН и ТСН

В последнее время украинцы в столице Украины (в том числе и переселенца) стали сообщать, что в почтовых ящиках все чаще стали находить повестки с требованием прибыть в военкомат (ТЦК). Об этом в комментарии для ТСН рассказали адвокаты Андрей Межирицкий и Марина Бекало.

"Как человек и гражданин, военнообязанный должен сделать для себя выводы, когда увидел в почтовом ящике повестку", — говорит Межирицкий.

По словам адвоката, действующим законодательством Украины не предусмотрена какая-либо ответственность, если человек не явился по повестке, которую нашел в почтовом ящике и за которую не расписался.

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"Такая повестка не считается врученной. Тут многочисленная судебная практика — ТЦК составляет протокол о нарушении правил мобилизации и налагает штраф за неявку по повестке. Даже если человек не расписался за получение повестки. Есть такие случаи, когда человеку направили повестку по почте, человек не явился, а затем в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Его также направили по почте. Человек по этому поводу не дал никаких объяснений и возражений, не зная о том, что происходит такая ситуация. Руководитель ТЦК вынес постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа от 3,4 тысячи до 5,1 тыячи грн", — сказал Межирицкий.

По словам юриста, человек, одновременно с открытием исполнительного производства, оказывается в Едином реестре должников. В свою очередь, это может повлечь за собой следующие последствия ‒ запрет на открытие или закрытие банковских счетов, блокирование банковских счетов, а также запрет на продажу движимого или недвижимого имущества.

Если повестка адресована лицу, которое по определенному адресу зарегистрировано как ВПЛ, но фактически не находится там, то владельцы и другие жители этого жилья не несут ответственности.

"Это выбор человека – сообщить или нет ТЦК о том, что такого человека в этом жилье нет", — подытожил Межирицкий.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов. В мае Рада продлила военное положения и мобилизацию еще на 3 месяца - до 18 августа.

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