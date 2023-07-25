Сколько еще продлится мобилизация в Украине и сколько будут вручать повестки на работе: объяснение

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается военное положение и мобилизация, продленные до 18 августа 2023 года.

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Мобилизация в Украине будет продлеваться, скорее всего, много раз / коллаж Главред, фото УНИАН

С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в нашей стране продолжается военное положение и мобилизация (сейчас они продлены Радой до 18 августа 2023 года). Об этом сообщает портал "Новое время".

В настоящее время идет контрнаступательная операция на юге и востоке Украины, войску необходимо постоянное пополнение, поэтому мобилизация ТЦК (в просторечии – военкоматами) не прекращается. Сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине, а также могут ли вручить повестку на работе,

Сотрудники территориальных центров комплектования объясняют, что они выдают повестки всем мужчинам для оценки состояния мобилизационного резерва, однако не каждого сразу мобилизуют. Человека, прежде всего, проверяют на наличие отсрочки и оценивают его пригодность к выполнению задач на службе.

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Сколько будет длиться мобилизация в Украине и продолжать раздавать повестки

Мобилизация в Украине и выдача повесток могут продолжаться по закону не более 90 дней каждый раз. В случае необходимости украинский парламент сможет снова утвердить законопроект о продолжении военного положения и общей мобилизации в стране.

Кому могут дать повестку на работе и на улице

По словам представителя Полтавского областного территориального центра комплектования Роман Истомин, мужчины, в частности внутренне перемещенные лица (ВПЛ) ‒ после смены места жительства часто не регистрируются на военном учете в ТЦК (военкоматы) и не предоставляют необходимые учетные данные. Вот именно поэтому военнообязанными приходится вручать повестки по месту работы и в общественных местах.

"Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, в которых не было возможности там сняться с военного учета и здесь стать. Но многие граждане, переехавшие условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных ‒ начались вручения в людных местах", – объяснил он.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов. В мае Рада продлила военное положения и мобилизацию еще на 3 месяца - до 18 августа.

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