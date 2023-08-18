Зерновой террор РФ грозит ЕС катастрофой: эксперт объяснил подлый план Кремля

Повышение цен на зерно будет означать дестабилизацию в Африке, уверен Сергей Кузан.

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Сергей Кузан объяснил зерновой шантаж РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Выход РФ из зерновой сделки и обстрелы украинских портов являются элементами эскалации Москвы, заявил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Во-вторых, это спекулятивное повышение цен. Россияне понимают, что бедные страны, особенно страны Африки, очень зависимы от зерна, и РФ таким образом не только создала дефицит на рынке, но и искусственно повышает цены на такое зерно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что повышение цен на зерно даже на несколько процентов для этих стран будет означать дестабилизацию: "И это ложится в ту же концепцию угроз России европейским странам, когда РФ еще с прошлого года начала угрожать им нашествием беженцев из Африки и Ближнего Востока".

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Он отметил, что россияне также напоминают о примере Сирии в 2015 году и обещают ЕС не менее серьезную волну беженцев, которая в разы превысит сирийский кризис.

"И с помощью продовольственного шантажа или, фактически, террора, россияне вызывают гуманитарную катастрофу. Россия считает свои шаги управляемыми, но это – сигнал для всего мира, что Россия может в любой момент обвалить продовольственный рынок, из-за чего европейские государственные системы не смогут справиться с новой, в разы большей, волной мигрантов. К тому же, это и шантаж африканских режимов, потому что, как я уже сказал, они очень зависимы от зерна", - добавил Кузан.

Ранее Михаил Подоляк заявил о том, что Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор. Зерновой коридор может заработать без участия страны-агрессора России, сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кто такой Сергей Кузан Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Напомним, Энтони Блинкен ранее сказал, кто может уговорить Путина возобновить зерновое соглашение. Бразилия и ее президент Луис Инасиу Лула да Силва могут повлиять на Россию, чтобы вернуть РФ в Черноморскую зерновую инициативу. Такое мнение озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

17 июля стало известно, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренностей, касающаяся Москвы, будет выполнена".

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