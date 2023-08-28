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Операция Top Gun: в ССО показали дрон, которым ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму

Анна Ярославская
28 августа 2023, 08:58 обновлено 28 августа, 09:01
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Во время атаки применили несколько ударных БПЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации врага в Перевальном. В результате ударов РФ понесла потери.
Операция Top Gun
В ССО Украины раскрыли детали операции Top Gun в Крыму / Коллаж: Главред, фото: t.me/ukr_sof, google.com/maps

Силы специальных операций ВСУ раскрыли некоторые детали удара беспилотниками по месту дислокации 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму. Операцию в ССО Украины назвали Top Gun.

"ССО Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ", - сообщает пресс-служба ССО.

Отмечается, что во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, которые нанесли поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

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По словам спецназовцев, сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей.

Также в ССО показали фото одного из дронов, участвовавших в операции.

Операция Top Gun
Операцию в Перевальном в ССО Украины назвали Top Gun / Фото: t.me/ukr_sof

Удар по базе 126-й гвардейской бригады ЧФ РФ в Крыму

25 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. "Прилет" бил в селе Перевальное Симферопольского района, где находился личный состав одной из бригад российских оккупантов.

В указанном поселке дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота страны-агрессора РФ.

Местный житель рассказал, что погибли по меньшей мере трое российских оккупантов. Также было очень много раненых, которых привезли в местный госпиталь на улице Горького.

Источники УП в СБУ сообщили, что 25 августа украинские защитники совместно со спецслужбой нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ. По данным собеседников, враг понес потери десятками убитых и раненых.

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