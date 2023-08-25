В Крыму был смертельный "прилет" по базе 126-й гвардейской бригады ЧФ

Во временно оккупированном Крыму в пятницу, 25 августа, прогремели взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Отмечается, что был "прилет" в селе Перевальное Симферопольского района, где находился личный состав одной из бригад российских оккупантов.
В указанном поселке дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота страны-агрессора России РФ.
Местный житель рассказал, что погибли по меньшей мере трое российских оккупантов. Также было очень много раненых, которых привезли в местный госпиталь на улице Горького.
Однако официальная информация от Генштаба ВСУ по этому случаю еще не звучала. Оккупационная так называемая "власть" Крыма тоже пока не комментировала произошедшее.
Взрывы в Крыму
Вечером 24 августа в Севастополе прогремели мощные взрывы. Всего было семь взрывов, их слышали в разных районах города. В небе были яркие вспышки. Оккупанты сразу попытались оправдаться и придумали военные учения в городе.
Также в Крыму прогремели взрывы в ночь на 25 августа. Их было слышно в районах Симферополя, Севастополя, Еленовки, Саках, вблизи мыса Тарханкут и мыса Меганом. После взрывов в Минобороны страны-агрессора России заявили, якобы ночью Крым атаковали 42 беспилотника.
Напомним ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Высадка была осуществлена в ночь на 24 августа. Как рассказал представитель военной разведки Андрей Юсов, произошел бой, во время которого противник понес потери. Также он добавил, что информация о количестве потерь врага уточняется.
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