Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

Агрессор Россия продолжает скрытую мобилизацию, каждый месяц на войну против Украины призывают от 20 до 22 тысяч россиян, сказал Кирилл Буданов.

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Россия прошлой осенью мобилизовала 350 тысяч россиян в ряды оккупантов - Буданов / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Россия не останавливала мобилизацию и каждый месяц отправляет на войну против Украины до 22 тысяч россиян. Также Москва раздумывает над тем, чтобы мобилизовать еще 450 тысяч человек. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью Крым. Реалии он рассказал о том, что россияне изучают вариант, согласно которому могут призвать еще 450 тысяч на войну с Украиной.

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"Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч", - сказал Буданов.

Также он напомнил, что скрытая мобилизация в РФ продолжается – каждый месяц в ряды оккупантов призывают от 20 до 22 тысяч человек. Прошлой осенью мобилизовали 350 тысяч человек.

"Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Мобилизация в России

Путин испугался мобилизации в РФ осенью и решил перенести ее на зиму, написало британское издание The Times. По данным журналистов, директор Кремля не хотел столкнуться с недовольством населения на фоне региональных выборов в России.

Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что спецслужбы РФ выдвинули Путину ультиматум: уволить Шойгу с поста министра обороны, объявить военное положение и всеобщую мобилизацию в России. Впрочем, пока Шойгу и Герасимов остаются у руля военного ведомства страны-агрессора.

Также журналисты Bloomberg писали, что мобилизация в России сведет на нет восстановление экономики от санкций. По мнению журналистов, в стране возникнет дефицит рабочей силы, и это отразится на экономической ситуации.

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