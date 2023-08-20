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Выгнать Шойгу и начать мобилизацию: спецслужбы РФ выдвигают ультиматум Путину

Алексей Тесля
20 августа 2023, 22:26 обновлено 20 августа, 22:40
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В спецслужбах РФ беспокоятся насчет потенциала Владимира Путина противостоять дальнейшим вызовам.
Герасимов, Шойгу
В РФ ополчились на Валерия Герасимова и Сергея Шойгу / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

В спецслужбах РФ раздаются призывы к отставке министра обороны Сергея Шойгу и главы ГШ Валерия Герасимова, а также объявлению мобилизации.

Многие представители российской элиты были удивлены слабой реакцией диктатора Владимира Путина на мятеж и последующей неспособностью наказать главаря наемников Евгения Пригожина, пишет Bloomberg.

В спецслужбах РФ начали беспокоится насчет потенциала Путина противостоять дальнейшим вызовам. При этом там раздаются голоса с требованием ведения более агрессивной войны. Они предлагают объявить военное положение в РФ и провести полномасштабную мобилизацию.

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Источники сообщают, что попытка бунта Пригожина имела определенную поддержку в ключевых органах государственной безопасности РФ.

В материале отмечается, что пока нет никаких признаков отстранения Шойгу и Герасимова, при этом политическое руководство РФ расправляется с теми, кто активно их критикует.

Ранее сообщалось, что Шойгу в истерике испугался "нападения" Украины с моря и воздуха. Министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу обвинил Украину в якобы "терактах" и придумал, что ВСУ, дескать, "уже провалили контрнаступление".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шойгу испугался Запада и грозится усилением войны. Страна-агрессор Россия собралась, дескать, "своевременно и адекватно" реагировать на так называемые "угрозы", которые ей все больше мерещатся.

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