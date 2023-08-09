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Кругом мерещатся враги: Шойгу испугался Запада и грозится усилением войны

Андрей Ганчук
9 августа 2023, 14:09 обновлено 9 августа, 14:15
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Страна-агрессор Россия собралась, дескать, "своевременно и адекватно" реагировать на так называемые "угрозы", которые ей все больше мерещатся.
Шойгу, распад России
Шойгу испугался стран НАТО и придумал "угрозы" для России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главарь Минобороны оккупантов России Сергей Шойгу пожаловался на якобы "угрозы" стране-захватчику на ее западных и северо-западных границах. Он опасается, что развязанная Москвой война против Украины усилится из-за военной помощи Киеву от Запада, а дополнительные риски возникнут по причине вступления Финляндии в НАТО и в перспективе Швеции.

В частности, на коллегии ведомства он сказал, что из-за помощи Запада Украине война может усилиться.

"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы сломать ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта", - сказал министр обороны страны, которая сама на Украину и напала.

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Также он увидел "угрозы" для России в связи с вступлением Финляндии НАТО и перспективами евроатлантической интеграции Швеции.

"Дестабилизирующим фактором является вступление Финляндии (в перспективе и Швеции) в НАТО. Также риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. Угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования", - подчеркнул в своих выдумках Сергей Шойгу.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее рассказал о результатах контрнаступления ВСУ. По словам украинского гаранта, военная операция проходит сложно, но вражеские войска демонстрируют страх.

Военный эксперт Том Купер полагает, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, поскольку Украина изменила модель проведения операции. Как считает Купер, первоначальный план Киева не сработал, потому что Запад не дал Украине достаточного количества вооружений.

В Генеральном штабе сообщили, что ВСУ продвинулись у 3 участков фронта на юге – в районе населенных пунктов Урожайное, Приютное и Вербовое. Войска закрепляются на отвоеванных у оккупантов позициях.

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