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Контрнаступление ВСУ отстает от графика, потому что был изменен тип операции – эксперт

Алёна Воронина
8 августа 2023, 04:40
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Сейчас украинские военные не пытаются продвигаться, а провоцируют российских оккупантов на контратаки, "что просто идеально", считает Том Купер.

Украинские военные
Контрнаступление ВСУ отстает от графика, но на это есть объективные причины, считает Том Купер/ коллаж: Главред, фото: 14 ОТБр имени Романа Великого

Контрнаступление украинских войск действительно отстает от графика, но на это есть объективные причины. Украине пришлось модифицировать наступление в другой тип операции. Первоначальный план действий, который пытались воплотить в жизнь украинские воины, не удался.

Сейчас Украина даже не пытается продвигаться, провоцируя россиян на контратаки, "что просто идеально". Такое мнение высказал австрийский военный эксперт Том Купер в интервью ТСН.uа.

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Эксперт отмечает, что российские оккупанты согласно своей военной доктрине построили на оккупированных территориях защиту на глубину.

"Это означает, что вы развертываете глубокое минное поле, свои войска, враг атакует, чувствует себя истощенным, если вы можете удержать его на первой линии обороны, хорошо; если нет, уходите на вторую линию и т. д. Русские всегда обучают своих офицеров этому", – пояснил Купер.

Для россиян первой линией их обороны сейчас является первый ряд минных полей. Оккупанты пытаются не дать украинским военным двигаться вперед.

По словам эксперта, если бы западные государства оказались бы когда-то в такой ситуации, как украинские военные сейчас, то их решение было бы простым – они два месяца бомбили бы россиян, их штабы, противовоздушную оборону, склады снабжения. Такими бомбардировками они уничтожили бы часть врагов, а другую часть деморализовали бы до такой степени, что выжившие захватчики просто бежали бы.

По информации Купера, в течение примерно первой недели контрнаступления в начале июня несколько бригад украинских военных пытались повторить то, что они делали на учениях, но без этих двух месяцев бомбардировок.

Защитники Украины пытались тяжелой техникой расчистить полосы через российские минные поля. Но эти минные поля оказались гораздо плотнее. Расчищать их не удавалось незаметно для врага. Поэтому как только украинские военные выходили это делать, российские захватчики обстреливали их противотанковыми управляемыми ракетами и другим оружием.

Первоначальный план ВСУ не сработал в первую очередь из-за недостаточного количества оружия, которое нам предоставили партнеры.

Сейчас защитники Украины действительно отстают от графика, отмечает Купер. Но он считает, что Украина сейчас даже не пытается продвигаться, провоцируя россиян на контратаки, "что просто идеально".

Война в Украине

Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге. Оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили ключевые господствующие высоты бетоном, что затрудняет продвижение украинских военных, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В ВСУ рассказали, что логистика оккупантов "приболела". Украинские военные усложнили для российских оккупантов логистику. Транспортные пути, по которым двигались захватчики, "приболели" из-за вмешательства защитников Украины, рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк.

Напомним, вечером 6 августа оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске в Донецкой области. По состоянию на 22:00 было известно о пяти погибших, среди них – двое работников ГСЧС, в частности, заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. 14 гражданских были ранены (среди раненых – 11-летний ребенок).

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